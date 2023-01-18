Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 17 января обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

За историю СБ ООН митрополит РПЦ впервые выступает на заседании.

Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

В частности, митрополит отметил, что только в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Между тем ранее в этот день на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ было опубликовано заявление, в котором содержался призыв к российским властям не выступать от имени канонической УПЦ на междугородных площадках. При этом здесь же призыв и к украинским властям «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

Кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленые» Аджаму Барака 16 января назвал откровенным фашизмом репрессии против канонической УПЦ со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью.

Так, 23 ноября сообщалось, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.