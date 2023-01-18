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Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН по вопросу гонений на УПЦ
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Фото: РИА Новости/Игорь Палкин
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На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 17 января обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

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За историю СБ ООН митрополит РПЦ впервые выступает на заседании.

Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

В частности, митрополит отметил, что только в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Между тем ранее в этот день на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ было опубликовано заявление, в котором содержался призыв к российским властям не выступать от имени канонической УПЦ на междугородных площадках. При этом здесь же призыв и к украинским властям «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

Кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленые» Аджаму Барака 16 января назвал откровенным фашизмом репрессии против канонической УПЦ со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью.

Так, 23 ноября сообщалось, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

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