Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко во вторник, 17 января, зарегистрировал на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петицию с призывом разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

Согласно правилам платформы, у петиции есть 90 дней, чтобы набрать 25 тыс. подписей, необходимые для рассмотрения вопроса президентом Украины.

«Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да — обязательно подпишите петицию», — написал он в Telegram-канале.

Гончаренко указал на то, что Белоруссия предоставляет российской армии доступ к своей территории.

Ранее в этот же день стало известно, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые предназначены для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники и пунктов управления.

15 января заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что республика готова к любым провокациям, которые могут быть организованы украинской стороной. Он подчеркнул, что в Белоруссии видят все действия, которые предпринимают украинские вооруженные формирования, в том числе и «неадекватные».

До этого, 11 декабря, начальник Генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, российский лидер Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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