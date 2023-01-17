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ВСУ готовят фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

NBC: украинские войска готовят фортификационные сооружения на границе с Белоруссией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutirrez
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Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые предназначены для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники и пунктов управления. Об этом во вторник, 17 января, сообщает американский телеканал NBC.

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Согласно данным телеканала, украинцы роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией. Полутораметровые земляные стены укрепляются досками, образуя своего импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки.

По словам украинского офицера, участвующего в работах, укрепления строятся с целью скрытно обороняться и проводить контрнаступления.

«Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям», — приводит его слова телеканал.

При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью NBC заявил, что наступление Вооруженных сил России может начаться с других направлений.

Ранее, 12 января, сообщалось, что оборонительные укрепления начали возводить в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией. Глава региона Виталий Коваль рассказал, что инженерные и фортификационные сооружения активно строятся на севере области. Он отметил, что копать окопы и возводить оборонительные сооружения военным помогают добровольцы.

В тот же день посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, российский лидер Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.

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