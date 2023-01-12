Украина начала строить оборонительные укрепления на границе с Белоруссией

В Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией, начали возводить оборонительные укрепления. Об этом 12 января рассказал глава региона Виталий Коваль в Telegram.

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», — рассказал он.

Коваль также добавил, что граждане региона на добровольной основе помогают военным копать окопы и возводить оборонительные сооружения. По словам главы региона, есть даже те, кто приходили работать в выходные и праздничные дни.

Ранее в этот день комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

До этого, 6 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей. В частности, глава государства заслушал доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск, а после пообщался с солдатами.

19 декабря 2022 года в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

11 ноября министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о том, что задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные. По словам Хренина, в нестоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.