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Лукашенко посетил место размещения российской части группировки войск

Лукашенко посетил полигон в Брестской области, где размещается российская часть группировки войск
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 января прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

«Глава государства [Александр Лукашенко] на полигоне ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Также Лукашенко заслушал доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск.

Президент подчеркнул, что появление российских солдат в части также полезно для Белоруссии, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.

Отмечается, что российским солдатам была передана крупная партия индивидуальных аптечек, которые, по словам Лукашенко, практичнее и удобнее западных аналогов.

5 января министерство обороны Белоруссии заявило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки сил Белоруссии и России.

Также в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил двух стран планируется проведение совместного летно-тактического учения.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Он также отметил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.

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