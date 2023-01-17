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Число отказавшихся от лечения из-за высоких цен американцев достигло 38%

Gallup: доля американцев, отказавшихся от лечения из-за высоких цен, достигла 38%
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Фото: ТАСС/Zuma
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В США всё больше жителей страны не могут позволить себе лечение из-за высокой стоимости медицинских услуг. В 2022 году процент таких американцев вырос до 38%. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

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Данные были обнародованы 17 января.

Отмечается, что этот показатель достиг рекордных значений, став самым высоким за последние 22 года.

«Это произошло на фоне самого высокого уровня инфляции в США за более чем 40 лет, что сделало 2022 год сложным для многих американцев», — говорится в результатах исследования.

Социологи указали, что чаще всего от лечения каких-либо заболеваний из-за стоимости отказываются американцы с низким уровнем дохода, молодые люди и женщины.

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 граждан США.

В Америке на фоне инфляции наблюдается резкий рост цен на продукты питания, что несомненно сказалось на уровне некогда привычной жизни для американцев. В июне президент США Джо Байден нашел объяснение резкому скачку цен, указав, что причиной подобной тенденции является кризис вокруг Украины. Тогда же он отмечал, что снижение стоимости продуктов питания в стране в ближайшей перспективе маловероятно.

В том же месяце подавляющее большинство американцев (не менее 83%) отметили в ходе соцопроса, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.

Экономические проблемы в странах Запада начались в том числе и после введения санкций против РФ из-за спецоперации Москвы по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

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