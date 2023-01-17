В США всё больше жителей страны не могут позволить себе лечение из-за высокой стоимости медицинских услуг. В 2022 году процент таких американцев вырос до 38%. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

Данные были обнародованы 17 января.

Отмечается, что этот показатель достиг рекордных значений, став самым высоким за последние 22 года.

«Это произошло на фоне самого высокого уровня инфляции в США за более чем 40 лет, что сделало 2022 год сложным для многих американцев», — говорится в результатах исследования.

Социологи указали, что чаще всего от лечения каких-либо заболеваний из-за стоимости отказываются американцы с низким уровнем дохода, молодые люди и женщины.

Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1020 граждан США.

В Америке на фоне инфляции наблюдается резкий рост цен на продукты питания, что несомненно сказалось на уровне некогда привычной жизни для американцев. В июне президент США Джо Байден нашел объяснение резкому скачку цен, указав, что причиной подобной тенденции является кризис вокруг Украины. Тогда же он отмечал, что снижение стоимости продуктов питания в стране в ближайшей перспективе маловероятно.

В том же месяце подавляющее большинство американцев (не менее 83%) отметили в ходе соцопроса, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.

Экономические проблемы в странах Запада начались в том числе и после введения санкций против РФ из-за спецоперации Москвы по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.