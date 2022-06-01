Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины

Снижение стоимости продуктов питания и цен на бензин в перспективе маловероятно — причина подобной тенденции заключается в кризисе вокруг Украины. Об этом в среду, 1 июня, заявил американский президент Джо Байден встрече с производителями детского питания, посвященной нехватке молочных смесей для детей. Трансляцию встречи вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Идея о том, что мы сможем «нажать на кнопку» и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания», — сказал Байден во время мероприятия.

Обсуждая варианты разрешения ценового кризиса, он заявил, что на Западе рассматривается возможность изменить подход к импорту российской нефти — вместо отказа от него закупить российские углеводороды по цене ниже рыночной, поделился американский лидер.

В Америке наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила о том, что цена на бензин в США обновила исторический максимум и составила $4,622 за один галлон (.3,785 л). Самые высокие цены на топливо наблюдаются в штате Калифорния ($6,165 за галлон).

Цены на продукты питания также растут. Особые проблемы американская администрация испытывает с детским питанием, которое на территории страны сейчас в дефиците. 22 мая стало известно о том, что острая нехватка детских смесей на территории США привела к настоящим битвам между матерями в магазинах за возможность купить последние пачки.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США. По ее мнению, схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, а переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов России может «выключить» доллар из большинства сделок.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения антироссийских санкций в контексте проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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