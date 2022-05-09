Экономист назвала признаки схлопывания экономического «пузыря» США

Активная эмиссия денег в США когда-то привела к мощному росту экономики страны. Ослабление доллара может привести к обратному эффекту, рассказала в понедельник, 9 мая, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова.

Схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, а переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов России, может «выключить» доллар из большинства сделок, поделилась она в беседе с агентством «Прайм».

Гончарова напомнила, как долларовая масса активно уходила в другие страны, а высокая ликвидность обеспечивала лидерство американской валюты в мире. Несмотря на 85-процентную долю доллара США в расчетах на мировом рынке, реальный продукт в совокупном ВВП страны — на низком уровне, так как производство товаров — в третьих странах.

Экономист предложила обратить внимание на рекордную за последние 40 лет инфляцию, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США. По ее мнению, это красноречивые признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря».

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры.