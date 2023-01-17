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Путин указал на существенный рост стоимости газа на мировом рынке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мировые цены на газ существенно выросли из-за действий Запада, в результате чего российские газодобытчики получили хорошую прибыль и увеличили платежи в бюджет. Об этом заявил 17 января президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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Между тем президент указал, что производство природного газа в стране снизилось на 11,8% в прошлом году.

«При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно выросли из-за действий западных стран и в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», — отметил он.

Он также прокомментировал ситуацию с нефтью в России. Глава государства подчеркнул, что по итогам 2022 года ее добыча выросла в стране примерно на 2%, несмотря на санкции Запада, и составила 535 млн т.

Ранее во вторник «Известия» узнали, что Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток. Так, если в декабре 2021 года из портов Приморска и Усть-Луга вся нефть направлялась в страны Европы, а из порта Новороссийска этот объем составлял 92%, то в декабре 2022-го отгрузки в недружественные страны Евросоюза из Приморска составили 12%, Усть-Луги — 14% и Новороссийска — 48%. При этом значительно вырос объем российских поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай.

По состоянию на 16 января, биржевые цены на газ в Европе находятся на отметке около $600 за 1 тыс. куб. м. Также в квартальном отчете Еврокомиссии по рынку газа от 13 января сообщалось, что стоимость газа для жителей столичных городов Евросоюза в ноябре 2022 года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году.

Новость дополняется.

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