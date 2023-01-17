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АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски

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Фото: ТАСС/Раиса Ибрагимова
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Предприятие АвтоВАЗ столкнулось с дефицитом автомобильной краски. Об этом 17 января сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтаке».

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Внедорожник Lada Niva Travel и семейство Lada Granta из-за этого весь январь будут выпускаться только в одном цвете.

Так, внедорожники Lada Niva Travel до конца месяца будут красить только в темно-зеленый цвет «Несси-2», который появился в палитре автомобиля осенью 2022 года.

Аналогичная ситуация сложилась с семейством модели Granta — с декабря 2022 года все автомобили сходят с конвейера исключительно в черном цвете.

«Хоть какое-то разнообразие цветов наблюдается только у Niva Legend», — подмечают в сообществе Avtograd News.

16 января стало известно, что компания АвтоВАЗ в январе 2023 года повысила цены на плановое техническое обслуживание автомобилей Lada. В среднем по модельному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.

Так называемое нулевое ТО на модель Lada Granta теперь стоит 2,3 тыс. рублей. Первое ТО для версии с 90-сильным мотором оценили в 10,6 тыс. рублей, а ТО-6 для этой модели стоит ровно 32 тыс. рублей. Обслужить внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel будет стоить от 6,2 тыс. (за ТО-1) до 12,8 тыс. рублей (за ТО-6) и от 6,6 тыс. до 19,5 тыс. рублей соответственно.

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