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В России подорожало техобслуживание машин Lada
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В России подорожало техобслуживание машин Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания «АвтоВАЗ» в январе 2023 года повысила цены на плановое техническое обслуживание автомобилей Lada. В среднем по модельному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%. Об этом 16 января сообщил сайт «Лада.онлайн».

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Так называемое нулевое ТО на модель Lada Granta теперь стоит 2,3 тыс. рублей. Первое ТО для версии с 90-сильным мотором оценили в 10,6 тыс. рублей, а ТО-6 для этой модели стоит ровно 32 тыс. рублей.

Цены на первое ТО для Lada Vesta у официальных дилеров теперь начинаются от 11,4 тыс. рублей, тогда как плановое шестое ТО стоит от 36,4 тыс. до 40,7 тыс. рублей в зависимости от мощности двигателя.

Стоимость техобслуживания у официальных дилеров для модели Lada Largus с середины января 2023 года на ТО-1 стоит от 10,8 тыс. до 48,8 тыс. рублей, столько стоит проведение ТО-6. Обслужить внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel будет стоить от 6,2 тыс. (за ТО-1) до 12,8 тыс. рублей (за ТО-6) и от 6,6 тыс. до 19,5 тыс. рублей соответственно.

Обслуживание снятой с производства модели Lada XRay, но которая еще встречается у дилеров завода, обойдется от 12,1 тыс. рублей за первое ТО, а ТО-6 обойдется в 38,3 тыс. рублей. Разброс цен зависит от того, каким двигателем комплектовалась машина — мощностью 106 или 122 л.с.

12 января компания «АвтоВАЗ» сообщила, что приступила к производству битопливной версии седана Lada Granta, который оснащен газобаллонным оборудованием, работающим на природном газе. Безопасность конструкции ГБО обеспечивают встроенные в газовый баллон предохранитель и скоростной клапан, которые исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 л газа и размещен в багажнике объемом 340 л.

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