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Путин присвоил звание Героя России старшине Сафину посмертно

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Алмазу Сафину посмертно. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 17 января.

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«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — приводит пресс-служба Кремля текст указа.

Ранее в этот день на официальном портале Республики Башкортостан сообщили, что Сафин погиб в возрасте 37 лет при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Ранее, 21 декабря 2022 года, Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские военнослужащие действуют в зоне спецоперации мужественно и стойко. Президент указал, что военные достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

25 ноября Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации также заявил, что находящие на передовой военнослужащие являются героями.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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