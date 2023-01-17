Путин присвоил звание Героя России старшине Сафину посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Алмазу Сафину посмертно. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 17 января.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — приводит пресс-служба Кремля текст указа.

Ранее в этот день на официальном портале Республики Башкортостан сообщили, что Сафин погиб в возрасте 37 лет при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Ранее, 21 декабря 2022 года, Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские военнослужащие действуют в зоне спецоперации мужественно и стойко. Президент указал, что военные достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

25 ноября Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации также заявил, что находящие на передовой военнослужащие являются героями.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».