В Финляндии назвали неактуальным возобновление импорта электроэнергии из РФ

Возобновление поставок электроэнергии из России в Финляндию не является в настоящее время актуальным для Хельсинки. Об этом сообщила 16 января руководитель отдела энергетики министерства экономического развития и труда Финляндии Рику Хуттунен.

«Импорт электроэнергии из России [в Финляндию] на данный момент ни в каком виде не является актуальным», — цитирует его финская телерадиокомпания Yle.

2 января портал Epressi сообщил, что в декабре прошлого года потребление электроэнергии в Финляндии было на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце декабря также сообщалось, что жители Финляндии запасаются дровами для отопления коттеджей, опасаясь отключений электричества из-за прекращения поставок углеводородов из России.

В мае дочерняя структура российской генерирующей компании компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — остановила поставки электроэнергии из России в Финляндию из-за неоплаты со стороны Хельсинки. После финская электросетевая компания Fortum отключилась от трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра – Светогорск.

Финляндия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля.