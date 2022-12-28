СМИ узнали о кратном росте спроса на дрова в Финляндии

Жители Финляндии запасаются дровами для отопления коттеджей, опасаясь отключений электричества из-за прекращения поставок углеводородов из России. Об этом в среду, 28 декабря, говорится в сообщении на сайте портала Devdiscourse.

«Раньше Финляндия получала треть необходимой электроэнергии из России, однако сейчас поставки близки к нулю», — пояснил глава отдела по энергетической и климатической политике при министерстве экономики республики Рику Хуттунен.

По его словам, если зимой на юге страны будет –20 градусов по Цельсию и –30 градусов на севере, то риск нехватки электроэнергии крайне вероятен.

«Мы работали три-четыре месяца без перерыва», — рассказал журналистам поставщик дров Яри Саари.

Он отметил, что в одну из недель поставок дров ожидали около 400 заказчиков, а звонки от клиентов поступали непрерывно.

В настоящее время один кубометр дров стоит €120 по сравнению с докризисными €85–90, заключил Саари.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что власти Финляндии готовятся к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки ресурсов и риску смертей от холода. Стране грозит сбой по всей территории, в результате чего «люди могут погибнуть», рассказали в менеджменте компании-оператора магистральных сетей Fingrid Oyj.

26 октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов.

Предстоящая зима для них будет тяжелой, следующая — еще тяжелее.

Финляндия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля.