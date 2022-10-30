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В Финляндии предупредили о риске «смертей от холода» из-за энергокризиса

Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода из-за отсутствия электроэнергии из России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer
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Власти Финляндии готовятся к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки ресурсов и риску «смертей от холода». Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 29 октября.

Отмечается, что несмотря на то, что ранее поставлявшаяся в страну электроэнергия из России и составляла небольшую часть от общего объема поставок в Финляндию, всё равно ее потеря грозит неприятными для финнов последствиями.

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Так, стране грозит крупномасштабный сбой по всей территории и «люди могут погибнуть», о чем рассказали в менеджменте компании-оператора сетевых операций Fingrid Oyj. Один из вариантов решения данной проблемы ― запланированные отключения в ряде регионов.

По мнению автора статьи, в силу своего географического положения и климата для Финляндии риск лишиться энергии зимой наиболее высок и опасен по сравнению с другими европейскими странами.

В то же время, возможно ни одна другая страна Евросоюза так хорошо не подготовлена к холодам, как Финляндия. Финское министерство обороны на протяжении нескольких лет публиковало информационные буклеты, в которых рассказывало, что делать в случае отключения электричества. Например, ведомство советовало людям хранить дома радиоприемники на батарейках, продукты питания, воду и медикаменты, которых хватило бы на 72 часа.

Одна из жительниц столичного региона Хельсинки рассказала, что стала отключать подогрев полов, когда он не нужен.

«Мы постелили дополнительные ковры на пол и приобрели фонарики», ― рассказал 53-летний мужчина.

По его словам, проблемы с отоплением финнов ― «небольшая неприятность» в сравнении с тем, через что проходят украинцы.

«У меня есть спальный мешок, который может согреть меня до -20 градусов. Я вытащу его, если понадобится», ― подчеркнула 52-летняя жительница Финляндии.

26 октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.

Финляндия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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