Жители Финляндии в декабре снизили потребление электричества

В декабре жители Финляндии продолжили экономно пользоваться электричеством, экономия составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 2 января сообщил портал Epressi со ссылкой на электросетевую компанию Fingrid.

«По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году», — говорится в сообщении.

В прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее — 8,86 МВт.

Акция по сбережению электричества стартовала в Финляндии в августе. Декабрьское сокращение потребление стало самым значимым за это время.

По словам операционного директора Fingrid Туомаса Раухала , достигнутые меры по экономии оказали значительное влияние на управление системой электроснабжения. Экономия электроэнергии обеспечило хороший уровень электроснабжения в Финляндии в течение всего декабря.

Продемонстрированная финнами способность экономить электроэнергию окажет значительное влияние на обеспеченность электроэнергией, особенно в периоды сильных морозов, подчеркнул он.

В конце декабря сообщалось, что жители Финляндии запасаются дровами для отопления коттеджей, опасаясь отключений электричества из-за прекращения поставок углеводородов из России. Специалисты отметили, что если зимой на юге страны будет –20 градусов по Цельсию и –30 градусов на севере, то риск нехватки электроэнергии крайне вероятен.

В настоящее время один кубометр дров стоит €120 по сравнению с докризисными €85–90.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что власти Финляндии готовятся к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки ресурсов и риску смертей от холода. Стране грозит сбой по всей территории, в результате чего «люди могут погибнуть», рассказали в менеджменте компании-оператора магистральных сетей Fingrid Oyj. На фоне этих опасений и стартовала кампания по сбережению электричества.

Финляндия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля.