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Структура «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

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Компания «Интер РАО» остановила поставки электроэнергии из России в Финляндию. Эту информацию в пятницу, 13 мая, компания подтвердила «Известиям».

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Отмечается, что RAO Nordic Oy импортировало электроэнергию из РФ и продавало ее на бирже Nord Pool на протяжении многих лет.

В компании пояснили, что такая ситуация сложилась ввиду отсутствия денежных поступлений.

«Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии, начиная с 14 мая», — заявили в «Интер РАО», выразив надежду на улучшение ситуации и продолжение сотрудничества.

Накануне финская энергетическая компания Fortum решила уйти с российского рынка. Сообщалось, что ее активы буду проданы.

По словам СЕО компании Маркуса Раурамо, данные процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, но тем не менее там решили прекратить использование бренда Fortum в России.

Ранее, 22 апреля, Финляндия выразила намерение сократить на треть импорт российской электроэнергии. При этом информационный портал Montel предупредил, что цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в следующем году, если страна ограничит поставки из России.

До этого, 13 апреля, в Финляндии спрогнозировали снижение темпов экономического роста на фоне антироссийских санкций. Эксперты напомнили, что еще в октябре предполагаемый рост ВВП страны в 2022 году составлял 3,5%, однако теперь на фоне антироссийских санкций цифра уменьшилась до 1,8%.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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