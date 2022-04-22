Финляндия ограничит импорт электроэнергии из России

Финляндия на треть сократит импорт российской электроэнергии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба финского госоператора по передаче электроэнергии Fingrid.

«Пропускная способность трансграничных соединений с Россией будет ограничена в условиях изменения международной ситуации»,— говорится в пресс-релизе компании, обеспечивающей безопасность энергосистемы Финляндии.

В результате импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт. При этом экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной — 320 МВт.

Отмечается, что ограничение начнет действовать с 1:00 24 апреля 2022 года.

Днем ранее информационный портал Montel сообщил, что цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в следующем году, если страна ограничит поставки из России.

В середине апреля в Финляндии спрогнозировали рецессию экономики из-за санкций. Согласно данным исследования The Labour Institute for Economic Research LABORE, страну ждет снижение темпов экономического роста. В 2023 году показатель развития может составить всего 1,5%, а в 2024-м и вовсе 1,4%. Эксперты напомнили, что еще в октябре предполагаемый рост ВВП страны в 2022 году составлял 3,5%, однако теперь на фоне антироссийских санкций цифра уменьшилась до 1,8%.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что гражданам Финляндии пришлось внести некоторые изменения в привычный образ жизни в связи с обстановкой на Украине. Так, более 80% опрошенных подтвердили, что украинский кризис повлиял на их потребительское поведение. Многие отмечали, что стали тщательнее планировать свои покупки. Некоторые уже сейчас начали экономить топливо и и ограничивать использование электричества.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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