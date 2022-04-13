В Финляндии спрогнозировали рецессию экономики из-за санкций

Согласно последним прогнозам, в Финляндии ожидается снижение темпов экономического роста на фоне антироссийских санкций. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследование организации The Labour Institute for Economic Research LABORE.

Эксперты подчеркивают, что еще в октябре предполагаемый рост ВВП страны в 2022 году составлял 3,5%, однако теперь цифра уменьшилась до 1,8%. Более того, в ближайшие два года положительных изменений не предвидится: в 2023 году показатель развития может составить всего 1,5%, а в 2024-м и вовсе 1,4%.

Рецессию связывают главным образом с последствиями ограничительных мер в отношении РФ. Санкции против России наносят серьезный ущерб европейской экономике. Сказываются застой в торговых взаимоотношениях, сворачивание бизнес-деятельности и общее ухудшение финансовых перспектив.

6 апреля руководство финской железнодорожной компании VR Transpoint приняло решение прекратить сообщение с Россией. Совет директоров сослался на интересы клиентов и необходимость обеспечивать безопасность перевозок.

23 марта стало известно, что печатная пресса в Финляндии может прекратить свое существование в связи с дефицитом бумаги, в том числе импортируемой из России.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что гражданам Финляндии пришлось внести некоторые изменения в привычный образ жизни в связи с обстановкой на Украине. Так, более 80% опрошенных подтвердили, что украинский кризис повлиял на их потребительское поведение.

До этого, 15 марта, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что жители Финляндии обеспокоены негативными последствиями санкций, которые страна ввела против РФ из солидарности с ЕС и Украиной, поскольку они негативно повлияют на торговлю с Россией.

Ограничительные меры Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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