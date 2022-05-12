Финская компания Fortum объявила об уходе из России

Финская энергетическая компания Fortum решила уйти с российского рынка. В сообщении компании от 12 мая отмечено, что ее активы будут проданы.

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum», — говорится в сообщении.

По словам СЕО компании Маркуса Раурамо, данные процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, но тем не менее там решили прекратить использование бренда Fortum в России.

Кроме того, Fortum также прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск — Иматра. Топливо для АЭС поставляется теперь западными поставщиками, говорится в отчете.

Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев уже заявил, что выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала.

«Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств», — говорится в его заявлении.

В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (MOEX: TGKJ) (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA) (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО «Юнипро». Ранее, 4 мая, Fortum сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 года, связанных с деятельностью компании в России.

6 мая, производитель химикатов из Финляндии Kemira также сообщил о своем решении покинуть российский рынок и прекратить торговые сделки в РФ. В компании обосновали свое решение военной спецоперацией по защите Донбасса, которую проводит Россия.

До этого, 4 мая, финская компания Paulig Group, специализирующаяся на производстве и обжарке кофе, заявила о продаже своего бизнеса в России.

7 марта финский молочный концерн Valio также сообщил о том, что рассматривает возможность о продаже своих активов на рынке России. Однако позже, 4 апреля, стало известно, что компания не поменяет формат своей работы и продолжит работать в РФ, как самостоятельная бизнес-единица.

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что нужно дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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