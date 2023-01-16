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В ДНР объяснили усилившиеся обстрелы Донецка получением ВСУ новой партии ракет

НМ ДНР: ВСУ получили от Запада новую партию ракет и пытаются опробовать их в условиях туманной погоды
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Интенсификация обстрелов Донецка украинскими войсками связана с получением Киевом новой партии ракет со стороны Запада, которые они пытаются опробовать в условиях туманной погоды. Об этом рассказали 16 января в Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В Донецке сегодня низкая облачность и туман, с точки зрения ведения прицельного огня погодные условия совершенно неподходящие», — передает сообщение ТАСС.

Там отметили, что в условиях туманной погоды российской системе противовоздушной обороны (ПВО) сложнее работать — обнаруживать огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вот они и пытаются пострелять куда-нибудь в ту сторону и оценить результаты в более безопасных условиях», — пояснили в НМ ДНР.

Тем не менее российские силы продолжают предпринимать все усилия, чтобы подавить огонь противника, подчеркнули в Народной милиции республики.

Донецк и другие населенные пункты ДНР с утра находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Известно, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета и аптеку в Донецке. Также пострадало и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича, часть дома полностью обрушилась. О пострадавших сведений пока не поступало.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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