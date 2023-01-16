Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Представители бизнеса, которые призваны по частичной мобилизации, могут не представлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Как сообщила 16 января пресс-служба правительства РФ, от необходимости представлять документы бизнесмены освобождены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц».

«Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой», — говорится в сообщении.

Таким образом, сами мобилизованные предприниматели по закону смогут не заниматься оформлением документов, что позволит им также избежать штрафов за непредставление отчетности.

Данное решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных.

Ранее, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о продолжении частичной мобилизации. Он призвал не придавать большого значения Telegram-каналам, а доверять в первую очередь российской власти во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также данным Министерства обороны России.

До этого, 21 ноября, стало известно, что Путин подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, от налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей.

19 ноября российский лидер заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц, и военные должны быть обеспечены своевременными выплатами.

2 ноября Путин также указал, что поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, является святой обязанностью властей. Он подчеркнул, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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