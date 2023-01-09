Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 9 января, призвал не придавать большого значения Telegram-каналам, а доверять в первую очередь российской власти во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также данным Министерства обороны России.

Так Песков ответил на вопрос журналистов по поводу распространившейся в Telegram-каналах информации о продолжении мобилизации.

«Всё на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее в понедельник Песков заявил об абсолютном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации. Он указал, что российское оборонное ведомство в основном распространяет информацию во время ежедневных брифингов.

21 декабря 2022 года Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции (СВО). Тогда он подчеркнул, что подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации «в ряды вооруженных сил призвано <…> 300 тыс. человек».

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что от мобилизации было освобождено свыше 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых сферах. При этом он признал, что система мобилизации оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения, и с ее началом Министерство обороны России столкнулось с определенными трудностями. Также Шойгу обратил внимание на то, что «все недостатки пришлось исправлять на ходу».

Накануне Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

Как сообщалось, рабочая группа по мобилизационной подготовке будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере. Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукции для вооруженных сил.

9 декабря президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет. За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. 31 октября глава государства сообщил, что мобилизация завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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