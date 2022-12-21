Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО

В настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, это достаточный резерв для ведения специальной военной операции (СВО), заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тыс. человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тыс. человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции», — заявил Путин.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в войска прибыли более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

«Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев», — сообщил он.

Шойгу также отметил, что от мобилизации были освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и других социально значимых сферах.

При этом он признал, что система мобилизации оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения и с ее началом Минобороны РФ столкнулось с определенными трудностями.

«С началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу», — подчеркнул Шойгу.

Накануне, 20 декабря, Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

Как сообщалось, рабочая группа по мобилизационной подготовке будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере. Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукции для вооруженных сил.

9 декабря Путин, отвечая на вопросы по итогам саммита ЕАЭС, сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет . За день до этого он заявил, что разговоры о «дополнительной» частичной мобилизации в стране бессмысленны.

О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена. При этом 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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