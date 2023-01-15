В США назвали Россию победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

От внутренних конфликтов НАТО, а также нежелания Турции одобрять вступление Швеции и Финляндии в НАТО выигрывает только президент России Владимир Путин. Об этом 14 января сообщается в материале американской газеты The Washington Post.

«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — написали в газете.

По мнению авторов статьи, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намеренно оттягивает присоединение этих стран к альянсу, чтобы взбудоражить электорат перед выборами и добиться политических преимуществ для себя. Данный конфликт несет серьезную угрозу для стран НАТО и, вероятно, потребует вмешательства Вашингтона и реальных уступок.

6 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования его страны для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

РФ отмечала, что не считает расширение альянса обоснованным и примет ответные меры на растущую у своих границ угрозу.