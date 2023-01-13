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В Норвегии задержали незаконно пересекающего границу с РФ мигранта

ABC Nyheter: в Норвегии задержали незаконно пересекающего границу с Россией мигранта
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Фото: Global Look Press/Aftonbladet/Ivarsson Jerker
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В Норвегии в ночь на 13 января пограничный патруль задержал иностранца, который незаконно пересекал российско-норвежскую границу. Он обратился к хозяевам частного дома с просьбой о помощи. Об этом пишет ABC Nyheter со ссылкой на полицию провинции Финмарк, граничащей с Мурманской областью.

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«Мужчина обратился с прошением об убежище в Норвегии, после того как пересек границу со стороны России», — сказано в сообщении.

Национальность нелегального мигранта не раскрывается, полиция занимается установлением его личности.

18 декабря 2022 года новостной портал Barents Observer сообщил о прекращении выдачи виз россиянам в Норвегию. Сообщалось о сложности записаться на подачу документов, а если это и удавалось сделать, человек всё равно получал отказ.

Различные антироссийские провокации и отказы российским гражданам в получении виз участились после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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