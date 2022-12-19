В Норвегии сообщили об отказах россиянам в выдаче виз

Норвегия практически перестала выдавать визы гражданам России. Об этом сообщил норвежский новостной портал Barents Observer в воскресенье, 18 декабря, в своем Telegram-канале.

Сообщается о невозможности для россиян записаться на подачу документов для выдачи визы, а если это и удается сделать, человек всё равно получает отказ.



Отмечается, что отказы влекут за собой трудности для различных правозащитных, культурных и общественных организаций, лишая возможности участия в их мероприятиях российских специалистов.

«Правозащитники и общественные организации Норвегии лишились возможности приглашать на свои мероприятия коллег из России», — отмечается в сообщении.

Норвегия — не единственная европейская страна, начавшая отказывать в выдаче виз гражданам РФ в последние месяцы.

Так, 30 ноября МИД РФ заявил, что посольство Германии в Москве отказало в предоставлении въездных виз ряду сотрудников Россотрудничества, которые должны были присутствовать на мероприятии по русской культуре в ФРГ.

До этого, 24 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи.

После этого Захарова назвала безумием недопуск в Польшу главы МИД РФ Сергея Лаврова. По ее словам, Варшава старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

Различные антироссийские провокации и отказы российским гражданам в получении виз участились после начала российской операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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