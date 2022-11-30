МИД РФ сообщил об отказе ФРГ в визах сотрудникам Россотрудничества

Посольство Германии в Москве отказало в предоставлении въездных виз ряду сотрудников Россотрудничества, которые должны были присутствовать на мероприятии по русской культуре в ФРГ. Об этом 30 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли в частности Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения, в том числе и авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию», — сказала дипломат.

Москва рассматривает отказ в визах как очередное проявление антироссийской политики Берлина. Действия ФРГ направлены на подрыв всех составляющих отношений двух стран, в том числе и гуманитарную, отметила представитель МИД РФ.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что проблемы с выдачей виз российским дипломатам вынудили постпредство РФ обратиться в секретариат Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

24 ноября Захарова сообщила на брифинге, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии Организации.

Днем ранее она назвала безумием недопуск в Польшу главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание совета глав МИДов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По ее словам, Варшава старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.