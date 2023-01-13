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Очевидец рассказал о пьяных пассажирах рейса Бангкок—Москва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажир рейса «Аэрофлота» Бангкок—Москва, который экстренно сел в Самарканде из-за драки и ухудшения самочувствия беременной женщины, рассказал 13 января «Известиям» о том, что происходило на борту воздушного судна.

По его словам, в самолете находилось пассажиры в состоянии алкогольного опьянения, которые доставили экипажу «очень много проблем».

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«Самый неприятный инцидент — драка пассажира и его товарища со стюардессой. Ругались матом, кричали, угрожали. Их стюард успокаивал, но не помогало. Им сказали, что их будут высаживать в Кабуле (столице Афганистана. — Ред.) либо в Исламабаде (столице Пакистана. — Ред.), но пожалели и высадили всё-таки в Узбекистане, обратно на борт их не посадили», —- рассказал очевидец.

Собеседник «Известий» добавил, что у беременной женщины начались преждевременные схватки, после посадки она была передана медикам.

Он также выразил благодарность экипажу рейса за профессионализм.

Ранее в пятницу другие пассажиры рейса рассказали, что неприятности начались еще в аэропорту Бангкока. Сначала был задержан вылет, а затем разразился скандал в салоне самолета.

Экстренная посадка самолета была совершена 12 января, на борту самолета находились 364 человека. Позднее пассажиры вылетели в Москву на другом самолете.

Как пояснили в авиакомпании «Аэрофлот», при подготовке лайнера к продолжению рейса возникли технические причины, вследствие которых было принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полета.

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