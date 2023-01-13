Пассажиры рейса Бангкок—Москва рассказали подробности драки на борту

Пассажиры рейса из Бангкока в Москву, который экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту, рассказали подробности происшествия.

По словам очевидцев, неприятности начались еще в аэропорту Бангкока. Сначала был задержан вылет, а затем разразился скандал в салоне самолета.

Вскоре завязалась потасовка между двумя людьми. Один из них якобы представился сыном красноярского губернатора. Однако самозванцем оказался житель Красноярска, но с другим именем.

«В результате драки как-то боком задело стюардессу и <...> как-то пострадала обшивка самолета», — сказала пассажирка Елена «Известиям».

После драки в самолете произошел еще один инцидент, но теперь в бизнес-классе. Из-за потасовки перенервничала девушка на шестом месяце беременности. В итоге борт сел в ближайшем аэропорту — в Самарканде. Там девушку передали медикам.

На борту самолета находились 364 пассажира.

После этого «Аэрофлот» сообщил, что при подготовке лайнера к продолжению рейса возникли технические причины, вследствие которых авиакомпанией принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полета.

Позже пассажиры вылетели в Москву на другом самолете.