Из Самарканда в столицу вылетел самолет с пассажирами рейса Бангкок - Москва
Туристы рейса Бангкок – Москва вылетели из Самарканда утром 13 января. Об этом «Известиям» рассказал один из пассажиров, не вдаваясь в подробности.
Накануне, 12 января, самолет рейса Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде. Это произошло в 17:52 по местному времени (15:52 мск), на борту самолета находились 364 пассажира.
Вынужденная посадка была совершена в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки, сообщили «Известиям» в «Аэрофлоте». По нашим данным, женщина находится на шестом месяце беременности. Из-за возникшего на борту конфликта у нее начались преждевременные схватки.
По данным источника, пассажиров собирались доставить в Москву двумя резервными самолетами меньшей вместимости или ближайшим регулярным рейсом из Самарканда в Шереметьево.