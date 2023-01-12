Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту

Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки и драки на борту. Об этом 12 января сообщает источник «Известий».

Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту. Сейчас с дебоширами разбирается полиция, а беременной женщине оказывают медицинскую помощь.



По словам источника, после приземления у самолета также была обнаружена техническая неисправность. По словам очевидцев, у борта могла быть повреждена обшивка.

В то же время как рассказал очевидец, экипаж принял решение об экстренной посадке из-за того, что в ходе завязавшейся на борту самолета драки пострадала беременная женщина. У женщины на шестом месяце беременности начались преждевременные схватки. Известно, что также в ходе драки пострадала одна из бортпроводниц самолета.

Экстренная посадка была совершена в аэропорту Самарканда в 17:52 по местному времени (15:52 мск), на борту самолета находились 364 пассажира. По информации источника, пассажиры будут доставлены в Москву двумя резервными самолетами меньшей вместимости или ближайшим регулярным рейсом из Самарканда в Шереметьево.

Ранее, 20 сентября 2022 года, пассажир самолета, следовавшего по маршруту из Пешевара (Пакистан) в Дубай, разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками во время полета. Сообщалось, что один из пассажиров, который страдает от проблем с психическим здоровьем, впал в бешенство и начал колотить руками и ногами соседние кресла. Во время истерики мужчина разбил стекло иллюминатора, чем вызвал массовую панику среди попутчиков.