«Аэрофлот» объяснил экстренную посадку самолета Банкок-Москва в Самарканде

Самолет, выполнявший рейс SU271 Бангкок — Москва 12 января, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самарканда в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки, подтвердили «Известиям» в «Аэрофлоте».

После посадки воздушного судна женщина была передана медицинским работникам. Во время выполнения рейса возник конфликт между двумя пассажирами, которые были переданы представителям правоохранительных органов в аэропорту Самарканда.

При подготовке самолета к продолжению рейса возникли технические причины, вследствие которых авиакомпанией принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полёта.

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