Пентагону потребуется в среднем около пяти-шести лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые практически иссякли из-за помощи Украине. К такому заключению пришел старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

«Для комплексов Javelin и артиллерийских складов 155-миллиметровых снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, для ПЗРК Stinger — шесть», — сообщил он.

Канчиан отметил, что США продолжат накачивать Украину оружием, вместе с тем пополнение запасов Пентагона в течение этого периода будет становиться всё более актуальной проблемой.

12 января в Белом доме заявили, что Вашингтон будет продолжать предоставлять украинским войскам удовлетворяющую их потребности помощь.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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