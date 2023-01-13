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Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по урегулированию ситуации на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал «неискренней» готовность России к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет 13 января RT.

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«Шаги России навстречу переговорам на данный момент представляются совершенно неискренними», — написал он в письменном ответе на обращение евродепутата от Нидерландов Марселя де Граафа.

По его мнению, переговорный процесс зашел в тупик якобы из-за твердого намерения РФ добиться своих целей в спецоперации и продолжать вести боевые действия. Глава европейской дипломатии также заявил, что это Украина должна решать, на каких условиях возможны переговоры.

Ранее Марсель де Грааф обратился к Боррелю с вопросом о том, какие шаги может предпринять Еврокомиссия, чтобы возобновить переговорный процесс Москвы и Киева. Он отмечал, что власти Украины отказываются от переговоров, несмотря на попытки со стороны России.

Слова Борреля прокомментировал в пятницу в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, высказывание главы европейской дипломатии о переговорах неуместно, так как Европа во главе с США продолжает накачивать Киев оружием.

«У Борреля есть инструмент по определению искренности? Запад сам накачивает Украину оружием, при этом говорит, что помогает защищаться. Они и дальше будут продолжать это делать», — сказал он.

В этот же день директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Также дипломат заявил, что при возобновлении переговоров с Украиной, должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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