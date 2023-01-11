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Посол Украины пожаловался на игнорирование Зеленского президентом Филиппин

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Фото: Global Look Press/Rouelle Umali
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Украина с июня пытается связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским, но до сих пор не получила никакого ответа. Об этом рассказал временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк в среду, 11 января.

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«Мы с июня просим о телефонном разговоре между президентом Украины и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента», — сказал Денис Михайлюк, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer.

Он уточнил, что с июня 2022 года они связывались с Маркосом через министерство иностранных дел два раза в месяц.

На вопрос, почему, по его мнению, филиппинское правительство еще не ответило, Михайлюк предположил, что это связано с тем, что Маркос был занят все это время внутренними делами страны.

«Мы ожидаем, что позиция администрации президента Филиппин к нашей ситуации уже устоялась, и надеемся, что в ближайшее время они будут готовы к телефонному разговору с президентом Украины, а также будут готовы наладить некий визит представителей филиппинского правительства на Украину или украинских представителей в Манилу», — добавил Михайлюк.

Ранее, 18 декабря, офис Зеленского раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение на стадионе «Лусаил» в Катаре в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Просьба Зеленского выступить с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА 16 декабря. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, в середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

В октябре он в ходе обращения к членам экстренно созванной G7 заявил о необходимости изолировать РФ.

РФ проводит с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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