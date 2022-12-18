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В офисе Зеленского возмутились отказом ФИФА транслировать его обращение в финале ЧМ

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение на стадионе «Лусаил» в Катаре в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 18 декабря.

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«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры», — говорится в заявлении офиса президента.

Там также отмечается, что администрация украинского лидера намерена распространить видео вне зависимости от решения ФИФА.

Добавляется, что решение каким-то образом заблокировать его покажет, что «ФИФА утратила свое ценное понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия».

Просьба Зеленского выступить с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА 16 декабря. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. Как сообщал тогда CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА, также отмечалось, что переговоры между Украиной и руководством федерации продолжаются.

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