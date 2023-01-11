В МИД Казахстана опровергли причастность дипломатов страны к акции в Буче

Казахстанские дипломаты не имеют отношения к установке «Юрты несокрушимости» в украинской Буче, это была частная инициатива. Об этом заявил 11 января официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он журналистам.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что дипломаты Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине. Она указала, что у российской стороны нет оснований не доверять близким партнерам.

6 января секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский написал в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской), что якобы «благодаря казахстанским друзьям, депутату Сергею Нагорняку, посольству Казахстана на Украине в Буче» была установлена «Юрта несокрушимости», которая будет служить для жителей как пункт обогрева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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