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В МИД Казахстана опровергли причастность дипломатов страны к акции в Буче

В МИД Казахстана опровергли причастность дипломатов страны к установке «Юрты несокрушимости» в Буче
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Фото: соцсети
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Казахстанские дипломаты не имеют отношения к установке «Юрты несокрушимости» в украинской Буче, это была частная инициатива. Об этом заявил 11 января официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

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«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он журналистам.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что дипломаты Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине. Она указала, что у российской стороны нет оснований не доверять близким партнерам.

6 января секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский написал в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской), что якобы «благодаря казахстанским друзьям, депутату Сергею Нагорняку, посольству Казахстана на Украине в Буче» была установлена «Юрта несокрушимости», которая будет служить для жителей как пункт обогрева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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