Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Дипломаты Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине, у российской стороны нет оснований не доверять близким партнерам. Соответствующее заявление 10 января сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства прокомментировала сообщения, появившиеся 6 января в Сети по поводу того, что якобы МИД Казахстана участвовал в установке «Юрты несокрушимости» в Буче.
«Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Ранее, 6 января, секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский написал в своем Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской), что якобы «благодаря казахстанским друзьям, депутату Сергею Нагорняку, посольству Казахстана на Украине в Буче» была установлена «Юрта несокрушимости». Он уточнял, что юрта будет служить для жителей как пункт обогрева.
В апреле прошлого года Украина начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче, в которых обвинила Россию. Тогда в Минобороны РФ указали, в свою очередь, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.
За время нахождения населенного пункта под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве. Также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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