Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии по статье о разжигании ненависти россиянке Софье Сапеге отказано в помиловании. Об этом во вторник, 10 января, сообщил «РИА Новости» ее отчим Сергей Дудич.

«Комиссия (по вопросам помилования при президенте Белоруссии Александре Лукашенко. — Ред.) рассмотрела прошение и отказала», — сказал он.

По словам Дудича, ответ от комиссии пришел 2 января. Сапега сообщила семье о решении в письме.

Адвокат россиянки Антон Гашинский также подтвердил «РИА Новости», что решение комиссии отрицательное.

«Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания», — добавил он.

24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима 6 мая 2022 года.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Позднее, 27 июня, стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Тогда Гашинский допустил, что шансы на помилование Сапеги достаточно высокие.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.