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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevsky
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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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Звуки сирены звучат в Днепропетровской области с 13:59, в Харьковской области тревога началась минутой позже.

Ранее во вторник воздушная тревога звучала в Одесской и Николаевской областях страны.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области и городе Очаков. Тогда же украинские СМИ сообщили о якобы повреждении рынка в населенном пункте Шевченко под Харьковом.

Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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