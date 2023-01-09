Власти украинского Очакова сообщили о взрывах в городе

Власти украинского города Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах. Об этом 9 января стало известно из официального Telegram-канала населенного пункта.

В городе была объявлена тревога, местным жителям рекомендовали пройти в укрытия и не покидать их.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» публиковало похожее сообщение о взрывах в Николаеве. Однако при этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Перед этим, по сообщениям местных СМИ, хлопки звучали в Харьковской области, о пострадавших не сообщалось.

Министерство обороны России пока не комментировало данные сообщения.

Россия начала наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Такие меры, по словам президента России Владимира Путина, стали ответом на террористические действия Киева, в том числе на Крымском мосту.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целью стала защита населения Донбасса от растущей агрессии киевского режима.

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