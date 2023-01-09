Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы были слышны 9 января в Николаеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Других подробностей не приводится.
При этом воздушная тревога в городе и Николаевской области не объявлялась.
Также в Минобороны России не комментировали информацию о взрывах в Николаеве.
Ранее в этот же день звуки взрывов были слышны в Харьковской области Украины. О пострадавших не сообщалось.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.
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