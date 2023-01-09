Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Звуки взрывов вновь слышны в Харьковской области Украины, сообщило 9 января украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, звуки сирены звучат с 11:10. Более подробных сведений нет.
О серии взрывов в Харьковской области сообщалось и ранее в понедельник. Позднее украинские СМИ сообщили о якобы повреждении рынка в населенном пункте Шевченко под Харьковом.
Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.
Также по состоянию на 10:35 тревога звучала в Полтавской и Днепропетровской областях.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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