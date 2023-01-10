В Башкирии возбудили дело после смерти младенца из-за отказа в госпитализации

Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в городе Стерлитамаке в Башкирии, незадолго до трагедии врачи отказались его госпитализировать. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону 10 января.

«По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» по факту смерти четырехмесячного ребенка в Башкортостане», — сказано в сообщении.

Следователи отметили, что в ночь на 4 января малышу стало плохо, однако сотрудники городской клинической больницы № 1 Стерлитамака отказали в госпитализации ребенка и отправили его домой. В тот же день младенец умер в той же больнице, куда его привезли повторно.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

20 декабря СУ СК РФ по Воронежской области сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью 16-летнего воспитанника Бутурлиновского детского дома для умственно отсталых детей. Подросток выпал из окна второго этажа, в результате чего скончался от полученной травмы на месте происшествия.