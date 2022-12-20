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СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Воронежской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти воспитанника Бутурлиновского детского дома для умственно отсталых детей. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

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«16-летний воспитанник БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» выпал из окна второго этажа, в результате чего скончался от полученной травмы на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и проводят допрос свидетелей. Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будет назначен комплекс необходимых экспертиз. В частности, запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.

Тело ребенка без признаков жизни под окнами детдома в Воронежской области было обнаружено ранее в этот день. Как сообщили в областном правительстве, воспитанник был полным сиротой и, по предварительным данным соцработников, был склонен к опасному для собственного здоровья поведению.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском доме.

Это не первый случай, когда Бутурлиновский детский дом попадает в фокус внимания правоохранительных органов. 8 декабря следователи возбудили уголовное дело после публикации об истязаниях воспитанников учреждения. Этому предшествовали распространенные в Сети кадры, на которых было запечатлено, что воспитанников дома-интерната привязывают к кровати.

Доклад о ходе расследования запросил руководитель СКР Александр Бастрыкин. Его ход и результаты были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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