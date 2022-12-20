В Воронежской области под окнами детдома нашли мертвым ребенка
В Воронежской области прокуратура организовала проверку по факту смерти воспитанника Бутурлиновского детского дома для умственно отсталых детей. Тело мальчика было найдено под окнами его комнаты, сообщили 20 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уточняется, что речь идет о ребенке 2006 года рождения. Его тело без признаков жизни было обнаружено 20 декабря около 8:00 под окнами комнаты, где он проживал на втором этаже.
По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку. Одновременно прокуратурой начата проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском доме.
Инцидент уже прокомментировали в правительстве Воронежской области.
«Возле Бутурлиновского дома-интерната обнаружено тело 16-летнего воспитанника учреждения. Он был полным сиротой и, по предварительным данным соцработников, был склонен к опасному для собственного здоровья поведению», — сообщили в областном правительстве.
Там также отметили, что специальная рабочая группа департамента соцзащиты региона уже находится в пути к месту происшествия.
Это не первый случай, когда Бутурлиновский детский дом попадает в фокус внимания правоохранительных органов. 8 декабря следователи возбудили уголовное дело после публикации об истязаниях воспитанников учреждения. Этому предшествовало распространенные в Сети кадры, на которых было запечатлено, что воспитанников дома-интерната привязывают к кровати.
Доклад о ходе расследования запросил руководитель СКР Александр Бастрыкин. Его ход и результаты были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.