СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело после публикации об истязаниях воспитанников детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. Об этом 8 ноября сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Информация о нарушении прав воспитанников БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» поступила в следственные органы 1 ноября. Была начата доследственная проверка.

Следователи опросили сотрудников дома-интерната, изъяли документацию. На момент процессуальных действий информация не нашла подтверждения, телесных повреждений у детей не выявили. Между тем в связи с наличием фотоизображений и в целях проверки поступившей информации было принято решение о возбуждении уголовного дела. Правоохранители не исключили, что в данном случае может идти речь о ложном доносе, отмечает «Москва 24».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

Ранее в Сети распространили кадры, на которых запечатлено, что воспитанников дома-интерната привязывают к кровати, пишет НСН.

Доклад о ходе расследования запросил руководитель СКР Александр Бастрыкин. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В апреле в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Сироту из детдома держали в комнате с зарешеченными окнами. Мальчику приходилось спать на полу.