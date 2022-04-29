Сироту из детдома держали в комнате за решеткой на Ставрополье

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Сироту из детдома держали в комнате с зарешеченными окнами. Мальчику приходилось спать на полу.

Впервые об этом стало известно из публикаций в соцсетях. Сообщалось, что в селе Изобильном семья взяла ребенка из детдома. Однако приемные родители жестоко обращались с ним, пишет NewsTracker со ссылкой на региональное СУ СКР.

Сейчас в обстоятельствах происходившего разбираются полицейские и представители органа опеки. Деятельности ответственных должностных лиц будет дана оценка.

В отношении органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело из-за плохого контроля над тем, какие методы применяли для воспитания ребенка в приемной семье.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая нанесла побои малолетней дочери. 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р., снимая расправу на камеру.