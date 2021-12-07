В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая нанесла побои малолетней дочери. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

«Установлено, что описываемые события имели место 1 декабря 2021 года. В квартире дома по проспекту Победы города Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р., снимая расправу на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников», — сообщили в ведомстве.

Также в производство передано дело в отношении женщины по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Известно, что видеозапись с избиением дочери женщина отправила отцу девочки. Мужчина, в свою очередь, рассказал о видео своей матери, а та обратилась к правоохранителям.

Ранее, 16 ноября, в Курганской области арестовали подростка за издевательства над воспитанником детского дома Юргамышского района. Согласно материалам уголовного дела, подросток неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, который также находится на содержании учреждения.

В отношении двух 16-летних воспитанников были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях. По результатам доследственной проверки возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ («Истязание», «Халатность»).