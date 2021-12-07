Прямой эфир
Экономика
В бундестаге отвергли шантаж России СП-2 из-за Украины
Мир
В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
Происшествия
Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать
Мир
Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным
Общество
В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
Происшествия
Эвакуация экипажа севшего на мель на Сахалине сухогруза завершена
Мир
Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад
Общество
Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая нанесла побои малолетней дочери. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон
И можно ли предотвратить родительский психоз

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

«Установлено, что описываемые события имели место 1 декабря 2021 года. В квартире дома по проспекту Победы города Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р., снимая расправу на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников», — сообщили в ведомстве.

Также в производство передано дело в отношении женщины по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Известно, что видеозапись с избиением дочери женщина отправила отцу девочки. Мужчина, в свою очередь, рассказал о видео своей матери, а та обратилась к правоохранителям.

Ранее, 16 ноября, в Курганской области арестовали подростка за издевательства над воспитанником детского дома Юргамышского района. Согласно материалам уголовного дела, подросток неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, который также находится на содержании учреждения.

В отношении двух 16-летних воспитанников были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях. По результатам доследственной проверки возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ («Истязание», «Халатность»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021